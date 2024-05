EM-Kader-Profi Pavlovic mit Sprunggelenksverletzung

Der für den vorläufigen deutschen EM-Kader nominierte Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern München hat sich am letzten Bundesliga-Spieltag eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. „Alex ist umgeknickt und wird in München untersucht, ob‘s was Schlimmeres ist“, sagte Trainer Thomas Tuchel nach der 2:4-Niederlage der Münchner am Samstag bei der TSG 1899 Hoffenheim.

Pavlovic hatte nach einer guten halben Stunde ausgewechselt werden müssen. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler steht im 27-köpfigen Aufgebot von Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann, aus dem vor der Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) noch ein Spieler gestrichen wird.

