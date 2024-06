EM-Countdown tickt: Nationalspieler wieder im Teamcamp

Nationalmannschaft in Herzogenaurach - Training - Fußball: Nationalmannschaft, vor dem EM-Test gegen Griechenland, Training, Deutschlands Maximilian Mittelstädt in Aktion während des Trainings. Am Montag wird die Vorbereitung fortgesetzt. - Foto: Federico Gambarini/dpa

Das war es erstmal mit Freizeit. Der EM-Kader von Julian Nagelsmann zieht wieder in den Home Ground in Herzogenaurach ein. Der Bundestrainer hat einen Plan bis zum Eröffnungsspiel.

Nach einem freien Wochenende startet Julian Nagelsmann die unmittelbare Vorbereitung auf das EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland. Bis Montagmittag müssen seine 26 Turnierspieler wieder im Teamquartier in Herzogenaurach eintreffen. Am Nachmittag (16.00 Uhr) bittet der Bundestrainer dann zur Trainingseinheit im Adi-Dassler-Stadion - und 4000 Fans dürfen dabei zuschauen. Es ist nach einer Übungseinheit in Jena vor zwei Wochen das zweite und vorerst letzte öffentliche Training der Fußball-Nationalmannschaft vor dem Heimturnier.

Nagelsmann will nach der durchwachsenen Generalprobe beim 2:1 gegen Griechenland für den letzten Turnier-Feinschliff sorgen. Bis zum ersten Spiel am Freitag (21.00 Uhr/ZDF/MagentaTV) bleiben dem Bundestrainer nur noch einige Trainingsschichten. An seinem grundsätzlichen Personalkonzept will der 36-Jährige festhalten, an Manuel Neuer als Nummer eins wird nicht gerüttelt. Wichtig wird für Nagelsmann sein, wie Leroy Sané nach seiner Schambeinverletzung den Einsatz gegen Griechenland verkraftet hat.

Die DFB-Elf bleibt noch bis zum Donnerstag in Herzogenaurach. Nach dem Abschlusstraining am Vormittag folgt der Transfer nach München. Weitere EM-Vorrundengegner Deutschlands sind am 19. Juni in Stuttgart die Ungarn und am 23. Juni in Frankfurt die Schweiz.

