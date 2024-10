Elfjähriger Schüler von Auto erfasst und schwer verletzt

Symbolbild - Polizei sichert Unfallstelle - In der Oberpfalz wurden die Rettungskräfte gerufen, weil ein Elfjähriger von einem Auto erfasst worden war. (Symbolbild) - Foto: Stefan Puchner/dpa

In der Oberpfalz kommt es an einem haltenden Schulbus zu einem schweren Unfall. Ein Auto erfasst ein Kind - der Bub wird schwer verletzt.

Lohberg (dpa/lby) - Ein Elfjähriger ist nach dem Aussteigen aus dem Schulbus von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben war der Junge am Montag in Lohberg (Landkreis Cham) vor dem Bus über die Straße gelaufen, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei sei er von dem Wagen eines 72-Jährigen erfasst worden, der langsam an dem haltenden Bus vorbeifuhr.

Der Schüler ist bei dem Zusammenstoß zu Boden geschleudert und schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

