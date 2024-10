Elf Verletzte bei Hotelbrand in Bamberg

Hotelbrand in Bamberg - Etwa 150 Einsatzkräfte mit rund 60 Fahrzeugen waren laut einem ILS-Sprecher vor Ort. - Foto: Ferdinand Merzbach/NEWS5/dpa

In einem Bamberger Hotel bricht ein Feuer aus. Mehrere Menschen werden teils schwer verletzt.

Elf Menschen sind bei einem Brand in einem Bamberger Hotel verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Das Feuer sei am Freitagabend vermutlich in der Küche im ersten Obergeschoss ausgebrochen, teilte ein Polizeisprecher mit. Das Hotel sei daraufhin evakuiert und der Brand innerhalb von eineinhalb Stunden gelöscht worden.

Unter den elf verletzten Gästen seien neben dem 67 Jahre alten lebensgefährlich Verletzten zwei mittelschwer Verletzte und acht Leichtverletzte, sagte ein Sprecher der zuständigen Integrierten Leitstelle (ILS). Alle von ihnen hätten Rauchvergiftungen, der lebensgefährlich Verletzte zudem Brandverletzungen. Er und die zwei mittelschwer Verletzten wurden laut dem ILS-Sprecher in Krankenhäuser gebracht.

Inwiefern die 40 Hotelzimmer mit rund 70 registrierten Gästen noch bewohnbar seien, werde nun geprüft, sagte der Polizeisprecher. Das Hotel bleibe bis auf weiteres geräumt. Die Entrauchung des Hotels dürfte voraussichtlich bis in die Morgenstunden andauern, so der ILS-Sprecher. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.

