Elf Verletzte bei Dachstuhlbrand in Landshut

Feuerwehr - Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. - Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einem Dachstuhlbrand in Landshut sind elf Menschen verletzt worden. Das Feuer war am Donnerstagnachmittag wahrscheinlich wegen Bauarbeiten am Dach ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Verletzten wurden in eine Klinik gebracht.

Nach Angaben der Feuerwehr musste das Dach mit Kettensägen aufgeschnitten werden, um die Flammen besser löschen zu können. Zudem wurde ein parallel stehendes Gebäude zur Sicherheit geräumt. Insgesamt waren etwa 100 Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten vor Ort.

© dpa-infocom, dpa:230616-99-74059/2