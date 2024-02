Elf Spiele, dreimal Rot: Letexier leitet Bayern-Spiel

Der Franzose François Letexier wird die Champions-League-Partie des FC Bayern München bei Lazio Rom leiten. Das Achtelfinal-Hinspiel an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Stadio Olimpico der italienischen Hauptstadt ist die erste Begegnung des 34-Jährigen mit dem deutschen Rekordmeister. Letexier hat bislang elf Partien in Europas Königsklasse gepfiffen - und dabei immerhin schon dreimal die Rote Karten gezogen. Nach der Viertelfinal-Partie zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea (2:0) in der vergangenen Saison ist es für den FIFA-Referee erst der zweite Einsatz in der K.o.-Phase der Champions League.

