„Elefantentreffen“ lockt zahlreiche Motorrad-Fans

Zahlreiche Motorradfahrer haben sich am Samstag bei ungemütlichem Wetter mit ihren Maschinen im Bayerischen Wald zum „Elefantentreffen“ versammelt. Das mehrtägige Spektakel im niederbayerischen Thurmansbang (Landkreis Freyung-Grafenau) wird vom Bundesverband der Motorradfahrer veranstaltet. Seit Donnerstag sind die ersten Teilnehmer bereits vor Ort. Nieselregen machte das Treffen laut Vorsitzendem Michael Lenzen zeitweise zu einer schlammigen Angelegenheit.

So kam Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Samstag in Gummistiefeln auf das Gelände. Dort unterhielt er sich zunächst mit Veranstaltern und Teilnehmenden.

Bei dem Treffen werden auch Pokale verliehen, unter anderem für den schönsten Motorrad-Eigenbau, für den ältesten Teilnehmer und für die weiteste Anreise. Während der bis Sonntag dauernden Veranstaltung zelten viele Motorrad-Fans auf dem hügeligen Wiesengelände. Das Treffen verlief nach Angaben der Polizei bis Samstagnachmittag ohne größere Vorkommnisse.

Neu war in diesem Jahr, dass keine Lastendreiräder mehr zugelassen waren. Zuletzt hätten Teilnehmer damit zu viel Material - zum Beispiel Sofas - herbeigeschafft. Das sollte vermieden werden. Grundidee des „Elefantentreffens“ sei das gemütliche Zusammensein in einfachem Rahmen am Lagerfeuer, sagte Lenzen. Deswegen gebe es beispielsweise auch kein großes Bierzelt und keine Party.

Nach Angaben des Verbandes ist das Treffen das weltweit älteste von Motorradfahrern im Winter. Traditionell reisen Teilnehmer aus ganz Europa an. Besonders stark vertreten seien Italien, Großbritannien, Spanien und Tschechien, sagte Lenzen.

Das erste Camp fand 1956 bei Stuttgart statt. Der Begriff „Elefantentreffen“ geht auf das Motorrad Zündapp KS 601 zurück. Das Modell mit Beiwagen aus den 1950er-Jahren war für damalige Verhältnisse besonders leistungsstark und bekam deswegen den Spitznamen „Elefant“.

© dpa-infocom, dpa:240203-99-858043/2