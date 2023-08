Eisstadion in Rosenheim gesperrt: Leuchtenteil abgefallen

Im oberbayerischen Rosenheim ist ein Eisstadion vorläufig gesperrt worden. Grund hierfür war, dass sich am Mittwochmittag ein Teil einer Leuchte gelöst hatte und acht Meter in die Tiefe auf die Eisfläche fiel. Wie es in der Mitteilung der Stadt Rosenheim hieß, wurde das ROFA-Stadion daraufhin zur Sicherheit gesperrt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Teile lösen und Menschen verletzen.

Warum das Leuchtenteil, eine 40 Zentimeter lange und 400 Gramm schwere Querstrebe, herunterfiel, ist bislang unklar. Eine Firma soll nun alle Leuchten überprüfen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

