Eisschnellläufer Stolz holt Mehrkampf-Gold mit Weltrekord

Zwei Bahnrekorde, zwei persönliche Bestmarken: Jordan Stolz holt sich bei der Eisschnelllauf-WM triumphal die Mehrkampf-Krone. Der einzige deutsche Starter schaut beim Finale nur zu.

Ausnahme-Eisschnellläufer Jordan Stolz hat bei den Weltmeisterschaften in Inzell erstmals den Mehrkampf-Titel geholt. Der erst 19 Jahre alte Sechsfach-Weltmeister aus den USA gewann am Sonntag nach Bahnrekorden über 500 Meter und 1500 Meter sowie zwei persönlichen Bestmarken über 5000 Meter und 10.000 Meter Gold mit dem Weltrekord von 144,740 Punkten. Damit trat Stolz die Nachfolge des zurückgetretenen Langstrecken-Olympiasiegers Nils van der Poel an. Zweiter wurde der Niederländer Patrick Roest mit 145,761 Zählern vor dem Norweger Hallgeir Engebraten (147,258).

Für den einzigen deutschen Starter Felix Maly war der Wettkampf nach drei Teildisziplinen beendet. Der 29 Jahre alte Erfurter lief am Sonntag über 1500 Meter in 1:46,78 Minuten wie schon am Vortag über 500 Meter in 37,49 Sekunden persönliche Bestzeit. Nach 6:27,54 Minuten über 5000 Meter belegte er nach drei Rennen den 18. Platz und verpasste die Qualifikation für die abschließenden 10.000 Meter der besten Acht.

Beim Mehrkampf, der im Zweijahres-Rhythmus als WM ausgetragen wird, werden Zeiten über die einzelnen Strecken in Punkte umgerechnet - der Sieger hat die niedrigste Punktzahl.

