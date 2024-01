Eisregen sorgt für glatte Straßen: Bereits mehrere Unfälle in der Region

Seit Freitagabend herrscht in Bayern erhöhte Glättegefahr durch gefrierende Nässe oder sogar Blitzeis. Betroffen sind vor allem die Oberpfalz und Nordbayern, aber auch in Niederbayern haben sich bereits Unfälle ereignet.









Bis Samstagvormittag warnt der Deutsche Wetterdienst in München vor Glätte durch gefrierenden Regen. Besonders betroffen sind aktuell (Stand 6.30 Uhr) die Landkreise Passau, Deggendorf, Rottal-Inn, Straubing-Bogen, Dingolfing Landau und in Oberbayern Altötting und Mühldorf am Inn.



Im Landkreis Deggendorf ist es bereits zu Unfällen gekommen, bestätigt das Polizeipräsidium Niederbayern auf Nachfrage.



Auch für den Großraum Regensburg warnt der DWD vor markanter Glätte. In Nordbayern haben sich in der Nacht zum Samstag aufgrund spiegelglatter Straßen ebenfalls dutzende glättebedingte Unfälle ereignet, 20 allein in Oberfranken.

− lai