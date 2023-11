Eishockey-Vizeweltmeister gelingt Auftaktsieg

Die Eishockey-Nationalmannschaft ist erfolgreich in den Deutschland Cup gestartet. Der Vizeweltmeister von Bundestrainer Harold Kreis besiegte am Donnerstag in Landshut im ersten Auftritt nach dem verlorenen WM-Finale gegen Kanada die dänische Auswahl mit 4:1 (0:0, 1:1, 3:0). Vor 2223 Zuschauern waren Leonhard Pföderl (26. Minute), Colin Ugbekile (54.), Alexander Ehl (58.) und Maximilian Eisenmenger (60.) für die DEB-Auswahl erfolgreich. Für Dänemark traf Patrick Russell zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (40.).

Kreis schont beim Heim-Turnier zahlreiche Leistungsträger. Von der Mannschaft, die im Mai in Finnland WM-Silber gewann, sind nur Manuel Wiederer (Eisbären Berlin) und Alexander Ehl (Düsseldorfer EG) dabei.

Im zweiten Spiel trifft die DEB-Auswahl am Samstag (18.00 Uhr) auf Österreich. Der nächste Gegner verlor das Premieren-Match gegen die Slowakei deutlich mit 1:7 (0:4, 1:2, 0:1). Die Slowakei ist am Sonntag (14.30 Uhr/MagentaSport) dritter Kontrahent.

