Eishockey-Profi Luke Adam verlässt Straubing Tigers

Die Straubing Tigers und Eishockey-Profi Luke Adam gehen künftig getrennte Wege. −Foto: Armin Weigel/dpa

„Ich bedanke mich bei Luke und seiner Familie für ihren Einsatz in unserer Tigers-Gemeinschaft. Luke hat unsere Erwartungen auf und neben dem Eis vollkommen erfüllt“, äußerte Straubings Sportlicher Leiter, Jason Dunham, in einer Vereinsmitteilung am Montag.



Adam war erst in der vergangenen Saison zum niederbayerischen Club aus der Deutschen Eishockey Liga gewechselt.

− dpa