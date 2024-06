Eishockey: Nürnberg holt weiteren Stürmer

Die Nürnberg Ice Tigers bastelt weiter an ihrem Kader. Von einem finnischen Erstligisten kommt ein Stürmer nach Franken.

Die Nürnberg Ice Tigers haben den nächsten Stürmer für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. Der 28 Jahre alte US-Amerikaner Will Graber wechselt vom finnischen Erstligisten Porin Assat nach Franken, wie die Ice Tigers am Mittwoch mitteilten. Den Angaben zufolge hat Graber einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

„Mit ihm, Ryan Stoa, Cole Maier und Samuel Dove-McFalls haben wir eine große, aber trotzdem bewegliche Mittelachse, die offensiv und defensiv sehr stabil sein sollte“, sagte Nürnbergs Sportdirektor Stefan Ustorf.

