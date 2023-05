Eishockey-Nationalteam bestreitet WM-Generalprobe in München

Eishockey - Ein Puck fliegt in ein leeres Eishockey-Tor. - Foto: Uwe Anspach/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Symbolbild

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet am Dienstagabend (19.30 Uhr/Sport1 und MagentaSport) in München gegen die USA ihr letztes Testspiel vor dem Start der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland. Für den neuen Bundestrainer Harold Kreis geht es darum, seinen erst in der vergangenen Woche halb umgekrempelten Kader noch einmal einzuspielen und frische Kräfte einzubauen.

Aufgrund von Verletzungen hatte es bis zuletzt knapp 15 Absagen für Kreis gegeben. Doch noch für die WM zugesagt hat am Montag NHL-Verteidiger Moritz Seider von den Detroit Red Wings, er wird gegen die USA aber noch nicht zum Einsatz kommen.

Am Mittwoch fliegt die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes nach Tampere, wo am Freitag das erste WM-Vorrundenspiel gegen den elfmaligen Weltmeister Schweden ansteht. Weitere Gruppengegner sind Titelverteidiger und Gastgeber Finnland, Dänemark, Frankreich, Österreich, Ungarn und erneut die USA.

Ziel ist die erneute Qualifikation für das Viertelfinale. Dafür müsste Deutschland mindestens Platz vier in der Vorrundengruppe erreichen.

© dpa-infocom, dpa:230508-99-610479/2