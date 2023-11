Eishockey-Meister München gewinnt in Champions League

Toni Söderholm - Trainer Toni Söderholm von München. Sein Team absolvierte das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League erfolgreich. - Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Der deutsche Eishockey-Meister EHC Red Bull München hat im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League einen Sieg bejubelt. Die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm gewann am Mittwochabend im Heimspiel gegen den Schweizer Meister Genève-Servette HC mit 3:2 (2:0, 0:0, 1:2). Vor 3027 Zuschauern im Olympia-Eisstadion schossen Nicolas Krämmer (5. Minute), Chris De Sousa (6.) und Ben Smith (53.) die Tore für den Gastgeber. Sakari Manninen (48.) und Daniel Winnik (59.) trafen für die Schweizer. Das Rückspiel wird am 22. November in der Schweiz ausgetragen.

Es war das erste Pflichtspiel der beiden Teams. In drei Testbegegnungen hatte es vor einigen Jahren eine Niederlage und zwei Siege gegeben.

Der ERC Ingolstadt hatte im Achtelfinal-Hinspiel eine 1:4-Niederlage gegen Växjö Lakers aus Schweden hinnehmen müssen. Das Rückspiel findet am 21. November statt.

