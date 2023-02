Eishockey-«Leader» JC Lipon verlängert in Straubing

Eishockey - Ein Eishockeyspieler spielt den Puck. - Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Die Straubing Tigers können weiter mit Eishockey-Profi JC Lipon planen. Der 29 Jahre alte Kanadier hat seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr verlängert, wie der DEL-Club am Montag mitteilte. In 50 Partien in der Deutschen Eishockey Liga erzielte der Angreifer 18 Tore. Zudem kam er auf 19 Assists für die Niederbayern.

«JC Lipon ist ein wichtiger Bestandteil unseres Teams. Mit seiner Schnelligkeit und seiner körperbetonten Spielweise passt er zu unserer Organisation wie die Faust aufs Auge», äußerte Straubings Sportchef Jason Dunham. Der Kanadier sei «ein Leader».

