Eisheiliger Mamertus dieses Jahr mild: Sonnig und warm mit Wolken am Wochenende

Milde Temperaturen bis 23 Grad, Sonnenschein, ein paar Wolken – das ist das Wetter in Bayern am Samstag und Sonntag. − Symbolbild: PNP

Zwar können sich die Bayern noch nicht auf sommerliche Temperaturen freuen, dafür ist der Eisheilige Mamertus am 11. Mai dieses Jahr milde gestimmt. Und auch am Sonntag ist bei Temperaturen um die 22 Grad nicht mit Frost zu rechnen.









Dem katholischen Bischof Mamertus wird heute noch als „Eisheiligem“ am 11. Mai gedacht. Bei großen Dürren bitten ihn Gläubige um Beistand. Das wird an diesem Wochenende in Bayern nicht notwendig sein. Mit Temperaturen bis zu 23 Grad ist es dieses Jahr ausgesprochen mild.



Lesen Sie außerdem: Bildergalerie vom Dult-Auftakt: Regensburg ist in Feierlaune



Zwar schieben sich immer wieder einige Wolken vor die Sonne, doch steht das Wetter an diesem Samstag und Sonntag Ausflügen in Bayern nicht entgegen.





Das Wetter an diesem Wochenende in der Oberpfalz, Nieder- und Oberbayern sowie Mittelfranken



• Oberpfalz: Mehr Sonne als Wolken, Temperaturen bis 21 Grad

• Niederbayern: Harmlose Wolken und sonnig bei 22 Grad

• Oberbayern: Sonnig mit lockeren Wolkenfeldern bei 20 bis 22 Grad

• Mittelfranken: Bis zu 23 Grad warm, sonnig mit Wolken

− sum