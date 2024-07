Einserschüler dürfen in den Ferien kostenlos Schiff fahren

KINA - Jetzt fahr'n wir übern See - Bayerische Schülerinnen und Schüler mit einer Eins im Zeugnis dürfen während der Sommerferien auf mehreren bayerischen Seen kostenlos mit dem Schiff fahren. (Archivfoto) - Foto: -

Mit einer Eins im Zeugnis dürfen bayerische Schülerinnen und Schüler während der Sommerferien kostenlos mit den Linienschiffen der Bayerischen Seenschifffahrt fahren. Das Angebot gelte für Schülerinnen und Schüler bis einschließlich 17 Jahre und umfasse den Königssee, Starnberger See, Ammersee und Tegernsee, teilte das Bayerische Finanz- und Heimatministerium am Montag in München mit.

Die kostenlosen Schifffahrten sind zwischen Montag, 29. Juli, und Montag, 9. September, möglich. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich, hieß es vom Ministerium. Voraussetzung für die Freifahrten ist, dass die Schülerinnen und Schüler in Begleitung eines voll zahlenden Familienangehörigen mitfahren. Sie müssen an der Schiffskasse ihr Zeugnis im Original oder eine Zeugniskopie vorlegen.

Auch kostenlose Bahnfahrten für Einserschüler

Erstklässler, in deren Zeugnis keine Noten stehen, können während der Ferien kostenlos mit Linienschiffen der Bayerischen Seenschifffahrt fahren, wenn sie das Klassenziel erreicht haben. Wer eine Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung besucht, hat ebenfalls in den Sommerferien freie Fahrt. Auch hier gilt die Bedingung, dass ein voll zahlendes Familienmitglied mitfährt.

Am ersten Ferientag, dem 29. Juli, dürfen Schülerinnen und Schüler mit einer Eins im Zeugnis in Bayern außerdem kostenlos mit der Bahn fahren.

