Einsatzkräfte finden Toten in Wald in Oberfranken

Polizei Blaulicht (Symbolbild) - Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Bei einer Vermisstensuche in einem oberfränkischen Wald haben Ermittler eine Leiche gefunden. Derzeit gehen die Beamten davon aus, dass es sich bei dem nahe Betzenstein (Landkreis Bayreuth) gefundenen Mann um einen vermissten 59-Jährigen handelt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein abschließender DNA-Abgleich durch einen Rechtsmediziner stehe aber noch aus. Die Kriminalpolizei ermittle zur Todesursache. Eine Straftat oder Fremdeinwirkung könne aber ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit.

Am Donnerstag war der 59-Jährige demnach von seinen Verwandten als vermisst gemeldet worden. Den Angaben zufolge war er zuletzt Anfang Juni gesehen worden. Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Bergwacht suchte daraufhin nach dem Mann. Auch ein Hubschrauber sowie mehrere Drohnen seien im Einsatz gewesen. Am Donnerstagabend hätten die Einsatzkräfte den Toten in dem Waldstück gefunden.

© dpa-infocom, dpa:240621-99-479131/3