Einsatz wegen Schuss aus Schreckschusspistole

Ein Schuss aus einer Schreckschusspistole hat im Würzburger Stadtteil Sanderau einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 39-Jähriger habe in Anwesenheit seines Mitbewohners am Sonntagnachmittag die Pistole aus dem Fenster gehalten und in die Luft geschossen, teilten die Beamten am Montag mit. Ein Passant verständigte die Polizei. Da die Lage zunächst unklar war, rückten mehrere Streifen teilweise mit Schutzausstattung an.

Die Beamten konnten die Männer vorläufig festnehmen, die beiden hätten keinen Widerstand geleistet. Die Schreckschusspistole wurde bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung sichergestellt - die Männer hatten die Waffe jedoch legal besessen. Beide kamen nach Abschluss des Einsatzes wieder auf freien Fuß.

