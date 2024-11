Einsatz am Starnberger See - zwei Taucher verunglückt

Wasserwacht in Bayern - Die Wasserwacht wird am Sonntag zu einem Einsatz am Starnberger See gerufen. (Symbolbild) - Foto: Sven Hoppe/dpa

Die Wasserwacht wird zu einem Tauchunfall am Starnberger See gerufen. Zwei Menschen sind im Wasser verunglückt. Sie werden an Land geholt und in eine Klinik gebracht. Was ist passiert?

Zwei Taucher sind am Starnberger See in Oberbayern verunglückt. Der Rettungsdienst brachte die Taucher in die Druckkammer einer Klinik, wie die Wasserwacht Ammerland mitteilte. Der Zustand der beiden Taucher war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst nicht bekannt. Sie seien aber ansprechbar gewesen.

Laut Wasserwacht habe sich der Vorfall am Sonntag an der Steilwand Allmannshausen (Landkreis Starnberg) beim Starnberger See ereignet. Die beiden Menschen seien an Land gebracht und erstversorgt worden. Laut Polizeisprecher war wohl eine „fehlerhafte Bedienung an der Tauchausrüstung“ ursächlich für das Tauchunglück gewesen. Die genauen Hintergründe blieben zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:241117-930-291525/1