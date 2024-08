Einjähriges Kind im Auto: Drei Personen haben bei Unfall in Ainring Glück im Unglück

Glück im Unglück: Bei einem Frontalzusammenstoß in der Schwimmbadstraße in Ainring (Berchtesgadener Land) wurden drei Personen leicht verletzt, darunter ein einjähriges Kind.









Nach Angaben der Polizei kam am Mittwoch gegen 14 Uhr ein 70-jähriger Freilassinger aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in das entgegenkommende Auto einer 39-jährigen Landshuterin, die mit ihrem einjährigen Kind unterwegs war.





20.000 Sachschaden





Alle drei Personen wurden durch den Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand an beiden Autos ein wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 20.000 Euro.



Die Freiwillige Feuerwehr Ainring war mit rund 25 Kräften an der Einsatzstelle und kümmerte sich um die Absicherung und Verkehrslenkung. Die Fahrbahn musste für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

− red/al