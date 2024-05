Einjähriger Junge verbrüht ein Drittel seiner Haut

Ein einjähriger Bub hat sich in Ettringen (Landkreis Unterallgäu) mehr als ein Drittel seiner Haut mit heißem Wasser verbrüht. Das Kind habe am Samstagabend einen Topf mit dem Wasser von einem Fensterbrett gezogen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Wasser verbrühte etwa 35 Prozent der Haut des Jungen. Ein Rettungshubschrauber flog das Kind in eine Münchner Kinderklinik. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus, ein Fremdverschulden wird nach ersten Erkenntnissen ausgeschlossen.

