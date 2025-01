Einige Kilometer zu weit gefahren - Fahrschülerin angezeigt

Eine 16 Jahre alte Fahrschülerin aus Österreich übt mit ihrer Mutter das Fahren auf der Autobahn. Kein Problem - bis der Wagen die Grenze nach Bayern überquert.

Eine 16-jährige Österreicherin ist bei einer Übungsfahrt im Auto in Begleitung ihrer Mutter mehrere Kilometer nach Bayern hineingefahren - weshalb jetzt die Polizei gegen beide ermittelt. In Österreich sind solche Ausbildungsfahrten für den Führerschein mit 17 Jahren zwar auf sämtlichen Straßen erlaubt. In Deutschland ist begleitetes Fahren aber erst ab 17 Jahren legal.

Die 16-Jährige habe dennoch nach dem Grenzübergang noch einige Kilometer auf der Autobahn 3 am Steuer gesessen, sagte ein Polizeisprecher. Erst unmittelbar vor einer Grenzkontrolle bei Ruhstorf an der Rott (Landkreis Passau) hätten die Jugendliche und ihre Mutter die Plätze gewechselt.

Die 16-Jährige sei deshalb wegen Fahrens ohne Erlaubnis und ihre Mutter wegen Strafvereitelung angezeigt worden.

© dpa-infocom, dpa:250122-930-351703/1