Mehrere Hunderttausend Euro Schaden sind bei einem Wohnhausbrand in Altdorf bei Nürnberg entstanden. Zwei der Bewohner waren während des Feuers am frühen Dienstagmorgen noch im Einfamilienhaus, konnten sich aber in Sicherheit bringen, wie die Polizei mitteilte. Ein 76-Jähriger erlitt demnach eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde ambulant behandelt. Eine 44-Jährige rettete sich unverletzt ins Freie. Die Brandursache war vorerst noch ungeklärt.

