Eine Tote und vier Schwerverletzte bei Zusammenstoß

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf einer Kreuzung in Unterfranken ist eine 69 Jahre alte Frau gestorben. Vier weitere Menschen mussten schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht werden, teilte die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag bei Oberelsbach (Landkreis Rhön-Grabfeld). Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein 62 Jahre alter Autofahrer mit vier Insassen eine Kreuzung überqueren und nahm dabei einem anderen Wagen vermutlich die Vorfahrt. In diesem Auto saßen insgesamt sechs Menschen. Eine 69 Jahre alte Mitfahrerin starb noch an der Unfallstelle. Vier weitere Fahrzeuginsassen zogen sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken geflogen werden mussten. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang klären.

