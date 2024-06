Eine Tote und mehrere Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß mehrerer Autos im Landkreis Bayreuth ist eine Frau gestorben - sieben weitere Menschen sind verletzt worden. Eine 60-Jährige kam am späten Donnerstagnachmittag mit ihrem Wagen von der Fahrbahn der B22 ab und touchierte ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei am Abend mitteilte. Anschließend schleuderte ihr Wagen gegen ein entgegenkommendes Polizeiauto. Die Frau wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die weiteren Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht - laut Polizei war niemand schwer verletzt.

© dpa-infocom, dpa:240607-99-306152/2