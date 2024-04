Eine Tote und drei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Krankenhaus - Der Schriftzug „Notaufnahme“ hängt in leuchtendem Grün an einem Krankenhaus. - Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der B2 in Mittenwald (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) ums Leben gekommen. Die 72-Jährige war am Mittwochnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Auto eines 40-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Autos wurden durch den Zusammenprall an den Straßenrand geschleudert.

Die 72-Jährige starb laut Polizei noch am Unfallort. Ihr 97-jähriger Beifahrer sowie eine 70-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt und per Rettungshubschrauber ins Klinikum gebracht. Der 40-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:240404-99-556298/3