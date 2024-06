Während Thomas Müller im September 2022 mit dem FC Bayern gegen Barcelona spielt, brechen drei Diebe in sein Haus ein und machen fette Beute: Bargeld, Schmuck und teure Uhren im Wert von mehr als 400.000 Euro. Jetzt steht einer der Männer in München vor Gericht, an diesem Mittwoch soll das Urteil fallen.