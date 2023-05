Einbrecher versucht Tresor mit Servierwagen zu stehlen

Polizistin - Eine Polizistin steht vor einem Streifenwagen. - Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Ein Einbrecher soll in Würzburg versucht haben, mit einem Tresor auf einem Servierwagen zu flüchten. Der zunächst unbekannte Täter sei am frühen Montagmorgen in eine Gaststätte eingebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Im Obergeschoss stahl er den Tresor. Ersten Erkenntnissen nach habe er diesen dann auf einen Servierwagen die Treppen hinuntergefahren. Ein Anwohner hörte dabei ein lautes Geräusch, vermutlich vom fallenden Tresor.

Der Anwohner habe den Täter daraufhin verfolgt und ihn mit dem Servierwagen flüchten sehen, sagte ein Polizeisprecher. Demnach fiel der Tresor dabei erneut auf den Boden, woraufhin der Täter ohne Beute flüchtete. Eine erste polizeiliche Fahndung blieb erfolglos.

