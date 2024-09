Einbrecher-Trio flieht nach Diebstahl auf E-Scootern

Ein Polizeihubschrauber mit eingeschalteten Scheinwerfern - Mit einem Polizeihubschrauber hat die Polizei in der Nacht nach drei Einbrechern in Roth gefahndet. (Symbolbild) - Foto: Rene Ruprecht/dpa

Drei Maskierte steigen in der Nacht in ein Juweliergeschäft in Roth ein. Auf E-Scootern flüchten sie. Ein Fahrfehler führt zur Festnahme eines der Verdächtigen.

Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Roth hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen, zwei weitere mutmaßliche Diebe sind noch auf der Flucht. Die drei maskierten mutmaßlichen Einbrecher seien von einem Anwohner in der Nacht zum Dienstag bei ihrer Flucht auf E-Scootern beobachtet worden, teilte die Polizei mit. Anschließend fahndeten Beamte in mehreren Streifen sowie einem Hubschrauber nach den Tätern.

Einer der drei Flüchtigen - ein 39-Jähriger - sei mit seinem E-Scooter gestürzt, hieß es. Eine Streife nahm den Mann kurz darauf auf einem Radweg fest. In einer bei ihm gefundenen Tasche entdeckten sie zudem den gestohlenen Schmuck.

Ein Ermittlungsrichter sollte entscheiden, ob der Mann in Haft muss. Der Wert der gestohlenen Gegenstände konnte zunächst nicht eingeschätzt werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

