Einbrecher stiehlt Waffenschrank mit Pistole

Ein Einbrecher steigt in eine Doppelhaushälfte ein. Seine Beute? Ein Waffenschrank mitsamt darin befindlicher Pistole. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Einbrecher ist in eine Doppelhaushälfte eingedrungen und hat einen Waffenschrank gestohlen, in dem sich unter anderem eine Pistole befand. Der unbekannte Täter war am Freitagabend durch ein Fenster in das Haus eingebrochen und durchsuchte mehrere Räume, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei er auf den Waffenschrank gestoßen, den er gewaltsam von der Wand entfernt habe.

Neben der Pistole befanden sich laut Polizei Bargeld und Wertgegenstände in dem Waffenschrank. Die Kriminalpolizei sicherte demnach Spuren am Tatort. Die Ermittlungen dauern zunächst an und die Beamten suchen nach Zeugen.

