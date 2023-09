Einbrecher stehlen Tresor mit Bargeld und Waffen

Blaulicht - Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. - Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Mehrere Einbrecher haben in Oberfranken einen Tresor mit Bargeld und Waffen gestohlen. Die Tatverdächtigen brachen zwischen Freitag und Samstag in ein Wohnhaus in Weilersbach (Landkreis Forchheim) ein, durchwühlten mehrere Zimmer und nahmen den Tresor mit rund 10.000 Euro Bargeld und zwei Waffen mit. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bamberg mitteilten, wurde die Bewohnerin, die zum Zeitpunkt im Urlaub war, über ihre Überwachungskamera auf den Raub aufmerksam.

Die Ermittler nahmen kurze Zeit später zwei 15- und 16-jährige Tatverdächtige fest, ihre Mittäter sind noch unbekannt. Die Jugendlichen müssen sich wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls verantworten. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, liegt nach ersten Ermittlungen kein Verstoß gegen das Waffengesetz vor.

