Einbrecher stehlen teure Geräte aus Arztpraxis

Am Wochenende steigen Einbrecher in eine Praxis in München ein. Mit teuren medizinischen Geräten machen sie sich unerkannt davon.

Einbrecher haben aus einer Arztpraxis in München Geräte im Wert von rund 100.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, öffneten die unbekannten Täter zwischen Freitag und Sonntag gewaltsam ein Kellerfenster im Stadtteil Neuhausen und gelangten so in die Praxis. Dort hätten sie sämtliche Räume durchsucht und laut einem Polizeisprecher etwa fünf medizinische Geräte gestohlen. Die Ermittler hoffen nun auf mögliche Zeugenbeobachtungen.

