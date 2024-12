Einbrecher stehlen Rettungsgeräte aus Feuerwehrhäusern

Einbrecher stehlen aus mehreren Feuerwehrhäusern in der Oberpfalz Rettungsgeräte. Hängen die Einbrüche miteinander zusammen?

Einbrecher haben aus mehreren Feuerwehrhäusern in der Region Regensburg Rettungsgeräte in fünfstelligem Wert gestohlen. Die Einbrüche seien zwischen dem 2. und 5. Dezember verübt worden, teilte die Polizei mit. Die Täter seien gewaltsam in Feuerwehrhäuser im Regensburger Stadtteil Harting, in Tegernheim und Wenzenbach eingebrochen.

Während im Regensburger Stadtteil Harting nichts entwendet wurde, stahlen die Unbekannten aus den Feuerwehrhäusern in Tegernheim und Wenzenbach Rettungsgeräte. Den Schaden schätzte die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei prüft bei ihren Ermittlungen, ob die Taten zusammenhängen.

