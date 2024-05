Einbrecher haben einen mit einer mittleren fünfstelligen Summe Bargeld gefüllten Tresor aus einer Tankstelle im oberfränkischen Hof gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, seien die bislang unbekannten Täter in der Nacht zum Samstag eingebrochen und hätten den Verkaufsraum verwüstet. In einem unbekannten Fahrzeug seien die Täter dann samt Tresor geflüchtet. Die Polizei ermittle nun und suche nach möglichen Zeugen.

