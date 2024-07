Einbrecher isst und trinkt nur was

Ein bislang Unbekannter bricht in ein Einfamilienhaus in Selb ein. Er stiehlt allerdings nichts - und scheint lediglich Appetit bekommen zu haben.

Bei einem Einbruch in Oberfranken soll der Täter lediglich zwei Schokoriegel gegessen und etwas Orangensaft getrunken haben. Gestohlen hat er nach Angaben der Polizei nichts. Die beiden Riegel und der Saft hätten einen Wert von etwa zwei Euro gehabt. Der bislang unbekannte Täter sei irgendwann zwischen Ende der vergangenen und Anfang dieser Woche in ein Einfamilienhaus in Selb (Landkreis Wunsiedel) eingebrochen.

Vermutlich habe er mit einem Schraubenzieher versucht, Türen und Fenster aufzuhebeln. An der Haustür, diversen Fenstern sowie an den Terrassentüren seien deutliche Spuren zu erkennen gewesen. Zudem wurde eine Fensterscheibe beschädigt. Der genaue Schaden am Gebäude sei noch unklar.

