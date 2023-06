Ein Verletzter nach Messerangriff in Biergarten

Polizei Bayern - Ein Fahrzeug der bayerischen Polizei fährt mit Blaulicht durch die Stadt. - Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Ein Mann hat bei einem Streit in einem oberbayerischen Biergarten Schnittverletzungen am Kiefer erlitten. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 66-Jähriger einen 49 Jahre alten Mann in der Nacht auf Sonntag mit einem Messer angegriffen haben, teilte die Polizei mit. Andere Gäste des Biergartens in Grafing bei München (Landkreis Ebersberg) sollen den 66-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei am Boden festgehalten haben. Die Beamten nahmen den Angreifer daraufhin fest.

Der Rettungsdienst brachte den 49-Jährigen mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus. Das Motiv für den Angriff und ob die Männer sich kannten, blieb den Angaben zufolge unbekannt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, da es ein Angriff im Kopf- und Gesichtsbereich gewesen sei, sagte eine Polizeisprecherin.

© dpa-infocom, dpa:230618-99-99077/2