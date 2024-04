Bei einer Massenkarambolage auf der A95 bei Großweil (Kreis Garmisch-Partenkirchen) hat es am Sonntag einen Toten und etwa neun mittelschwer Verletzte gegeben. Vermutlich waren mehrere Autos am Nachmittag in zwei Unfallstellen hineingefahren, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. An der Karambolage waren ihr zufolge neun Fahrzeuge beteiligt. Die Autobahn war in Richtung München mehrere Stunden lang gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

