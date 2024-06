Ein Toter und sechs Verletzte nach Autounfall in Oberbayern

Bei einem Autounfall in Oberbayern ist ein Mann gestorben, sechs Menschen wurden laut Polizei verletzt - drei von ihnen schwer. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein 69-Jähriger am Dienstag in Neumarkt-Sankt Veit (Landkreis Mühldorf am Inn) die Vorfahrt eines 46-Jährigen in einem anderen Auto missachtet, als er eine Staatsstraße überqueren wollte. Nach dem Zusammenstoß seien beide Autos gegen einen auf einer Abbiegespur wartenden weiteren Wagen geschleudert worden, in dem laut Polizei vier Menschen saßen.

Der 69-Jährige sei noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen gestorben, seine Frau auf dem Beifahrersitz wurde demnach schwer verletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Menschen, die in dem wartenden Auto saßen, wurden den Angaben zufolge schwer verletzt, die beiden anderen erlitten leichte Verletzungen.

Weil ein Atemalkoholtest bei dem 46-Jährigen anschlug, ermittelte die Polizei wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkoholkonsum. Er sei bei dem Unfall leicht verletzt worden.

© dpa-infocom, dpa:240605-99-281792/3