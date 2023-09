Ein Toter bei Verkehrsunfall auf A6

Feuerwehr - Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. - Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 in Mittelfranken ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stockte am Montagnachmittag der Verkehr auf der Autobahn zwischen Aurach und Feuchtwangen-Nord. Der Fahrer eines Kastenwagens habe dies wohl zu spät bemerkt und sei in das Heck eines Sattelschleppers gefahren. Bei dem Aufprall wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Zum Alter des Mannes machte die Polizei keine Angaben.

© dpa-infocom, dpa:230911-99-158074/2