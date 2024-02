Ein Toter (30) und fünf Verletzte bei Unfall in Oberbayern

Bei einem schweren Unfall bei Murnau (Kreis Garmisch-Partenkirchen) hat es einen Toten und fünf Verletzte gegeben.









Eine Fahrerin war aus zunächst ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit einem Auto frontal zusammengestoßen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 30 Jahre alte Fahrer des Autos starb noch an der Unfallstelle. Sein 18 Jahre alter Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.



Vor dem tödlichen Zusammenstoß hatte der Wagen der Frau ein weiteres Auto eines 57-Jährigen touchiert. Dadurch kam sein Auto ins Schleudern und stieß mit einem weiteren Wagen zusammen. Beide Fahrer der Autos und eine Beifahrerin wurden mittelschwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.



Die 45 Jahre alte Unfallverursacherin wurde schwerst verletzt in eine Klinik gebracht. Nach Informationen vom Freitag war sie zunächst außer Lebensgefahr. Bei dem Unfall am Donnerstagmorgen entstand an allen vier Autos ein Totalschaden. Die Bundesstraße war mehrere Stunden gesperrt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz. Zunächst ermittelten Staatsanwaltschaft und Polizei zur genauen Unfallursache.