Ein Prinz für Bayern: Sophie-Alexandra bringt Sohn zur Welt

Der Ururenkel des letzten Bayern-Königs Ludwig III. und die aus einer niederländisch-kanadischen Familie stammende Sophie-Alexandra Evekink hatten im Mai des vergangenen Jahres in München mit zahlreichen Gästen prunkvoll kirchlich geheiratet. − Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Der Ururenkel des letzten bayerischen Königs und seine Frau haben Nachwuchs bekommen. Sie freuen sich auf die gemeinsame Zeit zu dritt.









Nachwuchs im Hause Bayern: Sophie-Alexandra Prinzessin von Bayern hat am Dienstag einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Der Kleine heißt Rupprecht Theodor Maria Prinz von Bayern, wie eine Sprecherin der Verwaltung des Herzogs von Bayern in München mitteilte. Mutter und Kind seien bei bester Gesundheit. Der Urgroßvater des Kindes war Rupprecht von Bayern, der letzte bayerische Kronprinz.



Lesen Sie auch: Fotos und Video von der Wittelsbacher Prinzen-Hochzeit in München



„Prinzessin Sophie und Prinz Ludwig von Bayern wollen jetzt die ersten Tage mit ihrem neugeborenen Sohn genießen.“ Die beiden seien sehr glücklich und freuten sich auf das gemeinsame Leben mit ihrem Sohn. Bilder des Jungen würden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.





Prunkvolle kirchliche Hochzeit in München





Der Ururenkel des letzten Bayern-Königs Ludwig III. und die aus einer niederländisch-kanadischen Familie stammende Politik- und Kriminalwissenschaftlerin Sophie-Alexandra Evekink hatten im Mai des vergangenen Jahres in München mit zahlreichen Gästen prunkvoll kirchlich geheiratet. Die Feier fand – nach der standesamtlichen Hochzeit im kleinen Kreis – unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit statt.

− dpa/ajk