Ein Preis und großes Kino - Kate Winslet in München

Eine Premiere jagt die nächste beim Filmfest München. Doch dieser Termin ist etwas Besonderes. Nach Jessica Lange kommt erneut ein Weltstar zu Besuch.

Kate Winslet ist am Dienstag (19.00 Uhr) auf dem Filmfest München zu Gast. Die 48-jährige Britin wird mit dem Ehrenpreis des Festivals ausgezeichnet, dem CineMerit Award. Zudem feiert ihr neuer Film „Die Fotografin“ seine Europapremiere. Unter Regie von Ellen Kuras spielt Winslet die US-Amerikanerin Lee Miller, die während des Zweiten Weltkrieges als Kriegsberichterstatterin an die Front reiste und auch die Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Dachau miterlebte. Der Film soll am 26. September im Kino starten.

Am Sonntagabend hatte bereits Jessica Lange einen undotierten CineMerit Award erhalten, der dieses Jahr erstmals die stilisierte Form einer Welle hat, unter anderem in Anlehnung an die Isar in München. Bis zum 7. Juli zeigt das Filmfest rund 150 Filme aus aller Welt. Ein weiterer Ehrengast ist Viggo Mortensen („Greenbook“). Er wird am Donnerstag den Western „The Dead Don't Hurt“ vorstellen, der am 8. August in die deutschen Kinos kommen soll.

