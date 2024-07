Patrick Lippick will in Dollnstein (Landkreis Eichstätt) eine ganz besondere Autowerkstatt eröffnen. Bei seinem Umzug von Hessen nach Bayern hat der Kfz-Meister, neben einer großen Leidenschaft für Mercedes, auch ein ungewöhnliches Angebot für Auszubildende im Gepäck: Wer bei ihm in die Lehre geht, bekommt eine G-Klasse geschenkt.