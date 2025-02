„Ein Licht im Advent“: PNP-Leser spenden 684.000 Euro für Moldaus Kinder

„Wirklich? So viel?“, staunte Schirmherr Tobias Moretti nicht schlecht bei der Übergabe des symbolischen Spendenschecks, den er und Verlegerin Angelika Diekmann (rechts) an Galina Markschläger von der Concordia Stiftung Deutschland überreichten. − Foto: Eva Fischl

So einen Scheck hält auch ein vielbeschäftigter Schauspieler und Künstler nicht jeden Tag in Händen: Mehr als 684.000 Euro haben die Leser der Passauer Neuen Presse im Rahmen der Weihnachtsaktion „Ein Licht im Advent“ für Kinder in Moldau gespendet.









Den symbolischen Spendenscheck überreichten Schirmherr Tobias Moretti und Verlegerin Angelika Diekmann nun in der Festspielstadt Salzburg an die Hilfsorganisation Concordia. Galina Markschläger, Geschäftsführerin der Stiftung in Deutschland, zeigte sich überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft. Die Spenden würden in Moldau sehr viel bewirken.





Zum 32. Mal leuchtete heuer „Ein Licht im Advent“, die Weihnachtsaktion der Passauer Neuen Presse. Dieses Mal unterstützten Ihre Spenden die Arbeit der Hilfsorganisation Concordia in der Republik Moldau. Alle weiteren Infos und Berichte zur Spendenaktion finden Sie hier auf unserer Sonderseite.