Ein Licht im Advent für Kinder in Sierra Leone: So hilft ihre Spende

Die Passauer Neue Presse lässt in diesem Jahr „Ein Licht im Advent“ für Familien und Kinder in Sierra Leone leuchten.



Ihre Spenden, liebe Leserinnen und Leser, gehen an die Hilfsorganisation Welthungerhilfe und helfen, Mangelernährung zu bekämpfen.





Die Welthungerhilfe unterstützt nach dem Prinzip der „Hilfe zur Selbsthilfe“ besonders betroffene Dorfgemeinschaften und Familien dabei, den vielschichtigen Ursachen von Hunger mit vielseitigen Lösungen entgegenzuwirken. In den Projekten der sogenannten Nutrition Smart CommUNITYs, einem bewährten Projektansatz der Welthungerhilfe, vernetzen sich Menschen, lokale Organisationen und auch Behörden, um gemeinsam Entwicklung in der Landwirtschaft, bei Gesundheit und Ernährung voranzutreiben.





Es gibt Kurse zu gesunder Ernährung, aber auch zum Thema Hygiene, sauberes Wasser und Gesundheitsvorsorge werden behandelt. Familien legen Hausgärten an, in denen sie viele verschiedene Obst- und Gemüsesorten pflanzen. Zusätzlich gibt es Schulungen zu nachhaltigen Anbaumethoden.





Liebe Leserin, lieber Leser, bitte spenden Sie für die Aktion „Ein Licht im Advent“ der Passauer Neuen Presse und unterstützen Sie die Arbeit der Welthungerhilfe, damit kein Kind in Sierra Leone mehr hungrig schlafen gehen muss. Denn ihre Hilfe macht den Unterschied!

