„Ein Licht im Advent“: Für eine Kindheit ohne Hunger

„Ein Licht im Advent“ für Kinder in Sierra Leone: Die Weihnachtsaktion der Passauer Neuen Presse ist in diesem Jahr Kindern wie dem dreijährigen Moseray gewidmet. Die Spenden unterstützen Hilfsprojekte der Welthungerhilfe in dem westafrikanischen Land. − Foto: Eva Fischl

Eine Zahl, die verstört: Jedes zehnte Kind erlebt in Sierra Leone seinen fünften Geburtstag nicht.



Das kleine westafrikanische Land zählt zu den ärmsten Nationen der Welt. Die Menschen dort kämpfen mit den Folgen des blutigen Bürgerkriegs und der Ebola-Epidemie, sind in einem Teufelskreis aus Armut und Hunger gefangen. Darunter leiden vor allem die Kinder. Ihnen ist in diesem Jahr die PNP-Weihnachtsaktion „Ein Licht im Advent“ gewidmet.



Die Spenden der Leser gehen an ein Projekt der Welthungerhilfe, das Hunger und Mangelernährung bekämpft.



