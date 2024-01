Ein Kilo Drogen im Kofferraum: Zwei Verdächtige in U-Haft

Im Wagen einer 22-Jährigen haben Polizisten auf der Autobahn 70 in Unterfranken ein Kilogramm der Droge Crystal Meth gefunden. Die junge Frau und ihr 20 Jahre alter Mitfahrer kamen daraufhin in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Gegen sie wird wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.

Die beiden wurden den Angaben zufolge am Freitag bei einer Kontrolle auf der A70 bei Schweinfurt ertappt. Die Polizei beschlagnahmte das Auto und die Drogen. Beide sitzen inzwischen in Justizvollzugsanstalten.

