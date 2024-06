Der Landkreis Altötting verbraucht, wirtschaftlich geprägt durch die chemische Großindustrie, rund ein Prozent des bundesdeutschen Stroms. Ein Beitrag dazu soll künftig über einen Windpark im Staatsforst geleistet werden. Bei einem Bürgerentscheid zu diesem Projekt in der Papst-Benedikt-Gemeinde Marktl am Inn lag am Sonntag die Zustimmung zu vier Windrädern bei gut 60 Prozent.